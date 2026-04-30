Lavrov denuncia en Kazajistán que «agresión» a Irán ha afectado a la región del Caspio

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Astaná, 30 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció este jueves, durante su visita a Kazajistán, que la guerra en Irán ha repercutido negativamente en la región del Caspio, mar que baña a los tres países.

«La agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tenido un impacto muy negativo tanto en el mar Caspio como en su litoral. El Caspio debe seguir siendo una zona de paz y cooperación», dijo en rueda de prensa en Astaná.

En particular, Lavrov condenó como «inaceptables» los ataques perpetrados el pasado 18 de marzo por la coalición de EE.UU. e Israel contra el puerto iraní de Enzeli, que sirve «a los intereses comerciales y logísticos de los cinco países del Caspio», lo que incluye también a Turkmenistán y Azerbaiyán.

Rusia aboga por «un pronto fin de la crisis en el golfo Pérsico y en Oriente Medio mediante acuerdos políticos entre todas las partes implicadas», aseveró.

Además de abordar el cumplimiento de los acuerdos bilaterales, Lavrov arribó a Astaná para preparar la visita de Putin a Kazajistán a finales de mayo.

«Estudiamos el cronograma de los venideros contactos al más alto nivel. Y dedicamos la principal atención a la visita de Estado del presidente de Rusia a Kazajistán», dijo el jefe de la diplomacia rusa.

Mientras, su colega kazajo, Yermek Kosherbáev, destacó que «la visita permitirá fortalecer el diálogo político y elevar la cooperación práctica entre nuestros países a nuevos niveles».

«Rusia es invariablemente uno de nuestros principales socios comerciales. El intercambio comercial del año pasado superó los 28.000 millones de dólares», sostuvo.

Indicó que la lista de proyectos conjuntos ruso-kazajos es bastante amplia y abarca ramas como la digitalización, la energía nuclear, la logística, la inteligencia artificial, la minería, la educación y la cultura.

Kosherbáev añadió que entre 2005 y 2025 las inversiones rusas en la economía kazaja superaron los 29.000 millones de dólares, mientras que los empresarios kazajos invirtieron en Rusia 9.000 millones de dólares.

Por su parte, Lavrov resaltó que Rusia ocupa el segundo lugar entre los principales socios comerciales de la república centroasiática.

«El 80 % del intercambio comercial corresponde a mercancías procesadas, que no son hidrocarburos, lo cual muestra la alta calidad de la estructura de intercambio entre nuestros países», indicó.

El titular de Exteriores ruso aprovechó la ocasión por agradecer a su homólogo kazajo por «su enfoque equilibrado» de lo que ocurre en Ucrania y recalcó que Rusia está interesada en la reanudación de las negociaciones para poner fin a la guerra, estancadas desde mediados de febrero. EFE

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