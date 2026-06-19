Lavrov dice que aún no hay fecha para la llegada de Witkoff y Kushner a Moscú

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Moscú, 19 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reconoció este viernes que aún no hay una fecha para la llegada a Moscú de los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, cuya visita se esperaba tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

«Aún no hay una fecha. Witkoff y Kushner estaban ocupados con el tema iraní», dijo el jefe de la diplomacia rusa en rueda de prensa.

Agregó que antes de la comparecencia, supo que las negociaciones entre Washington y Teherán fueron pospuestas.

«Probablemente haya surgido otro problema. Puede que alguien no esté particularmente interesado en que comiencen estas negociaciones», dijo y aseguró que Moscú desea «mucho éxito» a esas conversaciones, independientemente de la fecha de su comienzo.

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, valoró el deseo de la Administración de Donald Trump de dialogar con Rusia, pese a las declaraciones sobre el apoyo a Ucrania, como las que hizo recientemente el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

«Tenemos la sensación de que puede haber otro cambio en el enfoque de Estados Unidos sobre Ucrania, como sucedió después de la reunión en Anchorage» entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, en agosto de 2025, aseguró Lavrov.

Lavrov dijo hace unos días que Moscú está «comprometido con los acuerdos alcanzados el 15 de agosto del pasado año en Alaska» sin que los responsables rusos hayan revelado públicamente el contenido de esos acuerdos.

«Putin ha dicho en numerosas ocasiones que aceptó la propuesta de Trump. Nosotros, por supuesto, esperamos que esa postura, que fue consensuada sobre la base de la propuesta estadounidense, se haga realidad», aseveró.

La última visita de Witkoff y Kushner a Rusia tuvo lugar en enero pasado. EFE

mos/psh