Lavrov dice que continuarán «ataques masivos» a Ucrania en respuesta a acciones de Kiev

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Moscú, 18 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este jueves que Rusia continuará efectuando con regularidad ataques masivos contra objetivos en Ucrania en respuesta a las acciones de Kiev, que lanzó horas atrás el mayor ataque con drones contra Moscú.

«No es casual que el presidente (Vladímir Putin) anunciara hace un tiempo, tras otro acto terrorista de Kiev, que ahora llevaremos a cabo ataques masivos de forma regular contra objetivos de los que depende directamente la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas», dijo el diplomático, citado por las agencias rusas.

Lavrov comentó así el ataque ucraniano contra la capital rusa y la región de Moscú, que dejó 17 heridos, causó un incendio en una refinería y provocó daños a la infraestructura civil capitalina.

Putin declaró recientemente que Rusia intensificaría los ataques contra la infraestructura ucraniana utilizada por los militares en represalia por los ataques de Kiev a objetivos civiles rusos.

El jefe del Kremlin hizo esta declaración después de la muerte de 21 personas en una residencia de estudiantes golpeada por las fuerzas ucranianas en Lugansk, región anexionada por Moscú en 2022.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en las últimas 24 horas sus fuerzas antiaéreas derribaron casi un millar de drones ucranianos, un máximo desde el inicio de la guerra en 2022.

Solo en Moscú, según datos oficiales, a primeras horas de la mañana fueron neutralizados casi dos centenares de drones enemigos.EFE

mos/ajs