Lavrov dice que de momento «no hay ninguna reunión prevista» entre Putin y Zelenski

Washington, 22 ago (EFE).- El canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo este viernes en un entrevista con la cadena estadounidense NBC que por el momento «no hay ninguna reunión prevista» entre el presidente Vladímir Putin y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar de alcanzar un acuerdo de paz pese a los esfuerzos diplomáticos de la última semana.

«No hay ninguna reunión prevista», quiso aclarar el principal responsable de la diplomacia rusa durante la entrevista, cuya emisión íntegra se espera para el domingo y de la que hoy se publicó un breve adelanto.

«Putin está listo para reunirse con Zelenski cuando la agenda esté lista para una cumbre. Y esta agenda no está lista en absoluto», precisó Lavrov a cuenta de una reunión que el lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró estar ya organizando.

Trump, que se vio hace una semana con Putin en Anchorage (Alaska) y el pasado lunes con Zelenski y varios líderes europeos en Washington, ha estado tratando de impulsar un encuentro entre los líderes ruso y ucraniano.

«El presidente Trump sugirió, después de Anchorage, varios puntos que compartimos, y en algunos de ellos hemos acordado ser flexibles», añadió Lavrov durante la entrevista a cuenta de una potencial agenda para la cumbre.

En el transcurso de la última semana y a raíz de los encuentros en Alaska y Washington, Trump ha descartado la idea de acordar un alto el fuego previo y también de celebrar primero un encuentro a tres bandas con Zelenski y Putin, una opción que ahora contempla para después del encuentro bilateral.

Pese al entusiasmo y disposición expresados desde Washington y Kiev, Moscú ha tratado de rebajar las expectativas del posible encuentro Putin-Zelenski y el propio Lavrov ha calificado de inaceptables las garantías de seguridad planteadas por Trump y los socios del viejo continente, que pasan por una presencia militar europea sobre territorio ucraniano para evitar futuras incursiones rusas. EFE

