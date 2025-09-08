Lavrov dice que Rusia quiere cooperar con EEUU antes de inminente llamada de Trump a Putin
Moscú, 8 sep (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó hoy que Rusia quiere cooperar en pie de igualdad con todos los países, incluido Estados Unidos, antes de la inminente llamada telefónica del presidente estadounidense, Donald Trump, a su colega ruso, Vladímir Putin.
«Queremos una cooperación igualitaria con todos los países, incluido Estados Unidos. Ellos tienen un interés similar», dijo el jefe de la diplomacia rusa, citado por la agencia oficial TASS, en una reunión con estudiantes de Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.
Agregó que hay «perspectivas interesantes» en el plano económico, como «la producción de gas natural licuado, incluso en Alaska».
«En general, el Ártico abre un gran campo de cooperación, y el espacio también, por supuesto», dijo Lavrov.
Subrayó que el diálogo con EEUU debe ser «honesto y abierto» para «identificar coincidencias que deben traducirse en acciones prácticas».
Lavrov apuntó que hay que impedir que las discrepancias generen una fase de conflicto.
La víspera, Trump declaró que tiene el propósito de hablar «en los próximos días» por teléfono con su homólogo ruso y que está dispuesto a presionar económicamente a Rusia si no hay avances hacia la paz en Ucrania.
El jefe de la Casa Blanca hizo esta declaraciones después de que Rusia el pasado fin de semana lanzara el mayor bombardeo sobre Ucrania desde el comienzo de la guerra.EFE
