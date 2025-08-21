The Swiss voice in the world since 1935

Lavrov encabezará otro año más la delegación rusa en la Asamblea General de la ONU

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 21 ago (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, volverá a encabezar la delegación rusa que participará a finales de septiembre en la 80 sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, según informaron este jueves fuentes oficiales rusas.

Además de Lavrov, la delegación estará integrada por el viceministro de Exteriores Serguéi Vershinin, el presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado, Grigori Karasin, el representante permanente de la Federación de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, y el presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Parlamento, Leonid Slutski.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, lleva diez años sin viajar a las sesiones de la Asamblea General de la ONU.

En 2020, tras el estallido de la pandemia del coronavirus, el jefe del Kremlin participó en las actividades de la Asamblea por videoconferencia.

Según Exteriores ruso, en 2024 Lavrov tuvo una «nutrida agenda» en Nueva York, pero no se encontró con su entonces homólogo estadounidense, Antony Blinken. EFE

mos/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR