Lavrov encabezará otro año más la delegación rusa en la Asamblea General de la ONU

1 minuto

Moscú, 21 ago (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, volverá a encabezar la delegación rusa que participará a finales de septiembre en la 80 sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, según informaron este jueves fuentes oficiales rusas.

Además de Lavrov, la delegación estará integrada por el viceministro de Exteriores Serguéi Vershinin, el presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado, Grigori Karasin, el representante permanente de la Federación de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, y el presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Parlamento, Leonid Slutski.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, lleva diez años sin viajar a las sesiones de la Asamblea General de la ONU.

En 2020, tras el estallido de la pandemia del coronavirus, el jefe del Kremlin participó en las actividades de la Asamblea por videoconferencia.

Según Exteriores ruso, en 2024 Lavrov tuvo una «nutrida agenda» en Nueva York, pero no se encontró con su entonces homólogo estadounidense, Antony Blinken. EFE

