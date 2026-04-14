Lavrov llama a evitar la reanudación de los enfrentamientos armados en Irán

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Moscú, 14 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó a evitar la vuelta a los enfrentamientos armados en Irán y reiteró la disposición de Moscú de apoyar la búsqueda de una solución pacífica para la nación persa, según informó este martes la diplomacia rusa.

«Lavrov hizo hincapié en la importancia de evitar un nuevo enfrentamiento armado, reafirmó la continua disposición de Rusia a ayudar a resolver la crisis, que no tiene solución militar», señaló Exteriores en una nota sobre la conversación telefónica entre el ministro ruso y su homólogo iraní, Abás Araqchi, sostenida este lunes.

El jefe de Exteriores «recordó la iniciativa rusa de elaborar un Concepto para garantizar la seguridad en el Golfo Pérsico, en el que participen todos los Estados ribereños y que cuente con el apoyo de países de otras regiones capaces de ejercer una influencia positiva en el curso de las negociaciones».

Durante la conversación, «Araqchi informó a Lavrov sobre los detalles de las negociaciones irano-estadounidenses celebradas el 11 de abril en Islamabad».

«La parte rusa acogió con satisfacción el compromiso constante de Teherán de continuar los esfuerzos diplomáticos y buscar soluciones que aborden las causas profundas del conflicto y logren la estabilización a largo plazo en la región que tenga en cuenta los intereses legítimos de Irán y sus vecinos», señaló el Ministerio.

Lavrov aprovechó la ocasión para extender sus condolencias a Araqchi por «el cruel asesinato durante un ataque aéreo» del exministro de Exteriores iraní, Kamal Kharazi, fallecido el pasado 9 de abril.

Tras la tregua acordada la semana pasada entre Estados Unidos e Irán, las partes sostuvieron negociaciones en Islamabad, que concluyeron sin avances significativos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que bloqueará el estrecho de Ormuz y acusara a Irán de mantener sus «ambiciones nucleares».

«Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz», escribió en su red Truth Social.

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica. EFE

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