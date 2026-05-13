Lavrov llega a la India para la reunión de los BRICS garantizando el suministro energético

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Nueva Delhi, 13 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llegó este miércoles a Nueva Delhi para participar en la reunión de cancilleres de los BRICS, marcada por la guerra en Irán, con el objetivo de «intensificar la cooperación energética y garantizar el suministro a la India» frente a las presiones occidentales.

La embajada de Rusia en la India confirmó en un mensaje publicado en su canal de Telegram que el ministro aterrizó en la capital a las 19.46 hora local (14.16 GMT) para participar en el encuentro ministerial de los BRICS.

Antes de su llegada al país asiático, el canciller ruso acusó a Washington de intentar bloquear el comercio de sus competidores, en una entrevista en Moscú con el medio ‘RT India’, citada en la red social X por el jefe de la diplomacia del Kremlin.

Según Lavrov, el objetivo de Estados Unidos es «controlar todas las principales rutas de suministro energético mundial utilizando métodos ilegítimos contra sus rivales», aunque garantizó que «los intereses de la India con respecto al suministro energético ruso no se verán perjudicados».

Lavrov mantendrá conversaciones hoy mismo con el ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, con el objetivo de «intensificar la cooperación energética», según detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado, una meta que llega después de que el primer ministro de la India, Narendra Modi, pidiera medidas de austeridad al país en el consumo por la guerra en Irán.

El comunicado del ministerio ruso detalló que los ministros se centrarán en analizar el progreso de los acuerdos alcanzados durante la visita del presidente Vladímir Putin a la India en diciembre de 2025, así como en preparar las próximas conversaciones entre los mandatarios en Rusia.

El documento concluye que Lavrov y Jaishankar abordarán la situación en Oriente Medio y su cooperación en la ONU y el G20, todo ello en los márgenes de una cita ministerial de los BRICS que supone el primer encuentro de alto nivel del bloque desde el estallido de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, en medio de tensiones internas entre sus miembros. EFE

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