Lavrov muestra a Cuba apoyo político y material ante el bloqueo petrolero de EEUU

2 minutos

Moscú, 15 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, expresó hoy a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, el «apoyo político, diplomático y material» a la isla caribeña que enfrenta una grave crisis debido al bloqueo petrolero impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según informó la diplomacia rusa en su portal oficial, «ante la escalada sin precedentes» Lavrov reafirmó durante una reunión celebrada en Nueva Delhi la «disposición a brindar a La Habana el apoyo político, diplomático y material necesario».

Exteriores señaló que los ministros «sostuvieron un encuentro cordial y constructivo para intercambiar impresiones sobre asuntos bilaterales de actualidad y puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales» en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS celebrada en Nueva Delhi.

«Ambos ministros reiteraron la firme postura de ambos países sobre la inadmisibilidad de sanciones unilaterales que violen la Carta de las Naciones Unidas», añadió.

Además, la parte rusa «expresó su disposición a ayudar a La Habana a cumplir con su justa demanda de que se levante de inmediato el embargo comercial, económico y financiero estadounidense contra la isla, así como de que Cuba sea retirada de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo».

Para aumentar la presión sobre la isla, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero que está ahondando la crisis energética que ya sufría Cuba, y ha publicado una Orden Ejecutiva que amplía aún más la maraña de décadas de sanciones económicas, financieras y comerciales sobre la isla, incluyendo medidas extraterritoriales.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, confirmó este miércoles que la isla no tiene «absolutamente nada» de diésel ni de fueloil, mientras el país se sume en apagones de hasta más de 22 horas diarias.

Con esta situación se han reportado en redes sociales y medios independientes protestas en barrios de Santiago de Cuba y La Habana, con caceroladas y quemas de contenedores de basura.

Rusia, que ha prometido ayudar a Cuba en varias ocasiones, desde comienzos de año solo envió un petrolero con 730.000 barriles de crudo a principios de abril pasado, mientras La Habana espera la llegada de otro buque prometido por Moscú. EFE

mos/lss