Lavrov pide en Etiopía «mejorar» la cooperación de Rusia con la Unión Africana

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Nairobi, 7 jul (EFE).- El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó este martes en Etiopía que se necesita «mejorar» y «ampliar» la cooperación entre Rusia y la Unión Africana (UA).

«Acordamos que las consultas se celebren anualmente, ya que esa es la estructura de cooperación entre Rusia y la Unión Africana que estamos desarrollando actualmente. O mejor dicho, la estructura ya existe, pero necesitamos mejorarla», dijo Lavrov en una rueda de prensa con el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, en la sede la organización continental en Adís Abeba.

«Ambas partes estamos interesadas en ampliar nuestra cooperación multidimensional, la cooperación entre Rusia y la UA (…). Desarrollar la cooperación en materia de seguridad, comercio, educación, industria y sanidad, también son importantes los ámbitos humanitarios, culturales y deportivos», añadió el ministro ruso, quien llegó a Etiopía la pasada noche dentro de una gira por África.

Por su parte, Youssouf agradeció el apoyo de Rusia para que el continente obtenga dos puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU.

«Consideramos que Rusia posee ventajas comparativas en numerosos campos y sectores, en particular en ciencia y tecnología, biotecnología, producción de vacunas, el sector sanitario y equipamiento militar. La mayoría de nuestros países miembros adquieren equipamiento de Rusia», agregó.

Youssouf destacó que las inversiones rusas en África contribuirán a fortalecer la relación entre ambas partes, especialmente en sectores como energía, salud, agricultura y suministro de fertilizantes.

En un comunicado conjunto posterior, la UA y Rusia reafirmaron su compromiso con la estabilidad internacional y repasaron las crisis en el Sahel, los Grandes Lagos, el Cuerno de África, Libia, Sudán y Sudán del Sur.

Soluciones africanas para problemas africanos

Lavrov reiteró el apoyo de Moscú al principio de «soluciones africanas para los problemas africanos» e instó a la comunidad internacional a mantener el apoyo financiero y logístico a las instituciones de paz del continente.

Asimismo, ambas partes urgieron a remodelar la arquitectura financiera internacional ante la elevada carga de la deuda y el alto costo del capital en África mediante reformas en los bancos multilaterales de desarrollo, con el fin de ampliar los créditos y atraer financiamiento inclusive en monedas nacionales.

Rusia respaldó las metas de la Agenda 2063 -plan estratégico de la UA para transformar al continente en una potencia global- y acordaron alinear la cooperación futura con el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA).

Lavrov tiene previsto reunirse el martes con funcionarios etíopes, incluido su homólogo Gedion Timothewos, con quienes se espera que aborde la guerra en Ucrania y los preparativos para la tercera Cumbre Rusia-África, programada para octubre próximo en Moscú.

También tratará el proyecto de la construcción de una central nuclear en Etiopía, que se planea completar entre 2032 y 2034, así como la ampliación de la cooperación en los sectores minero, extractivo y metalúrgico.

Rusia busca profundizar sus lazos bilaterales con Etiopía después de que este país ingresara en el bloque de economías emergentes BRICS, al que también pertenece Moscú.

Tras su visita a Etiopía, Lavrov viajará a Níger para participar en la segunda reunión ministerial entre Rusia y la Alianza de Estados del Sahel (AES), bloque integrado por Níger, Malí y Burkina Faso. EFE

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