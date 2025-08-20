Lavrov rechaza garantías de seguridad colectivas para Ucrania sin contar con Rusia
Moscú, 20 ago (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hoy garantías de seguridad colectivas para Ucrania que no tengan en cuenta los intereses de Rusia en ese terreno.
«No podemos aceptar con que ahora se proponga resolver los asuntos de la seguridad colectiva sin Rusia. No saldrá bien», dijo Lavrov en rueda de prensa, en la que tachó dicha propuesta de «utopía».EFE
