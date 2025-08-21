Lavrov rechaza las prisas de Zelenski para una cumbre bilateral con Putin en Europa

Moscú, 21 ago (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hoy las prisas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para celebrar una cumbre con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en suelo europeo.

Lavrov calificó en rueda de prensa de «efectista» la actitud de Zelenski, cuya legitimidad para firmar un futuro acuerdo de paz puso en duda, ya que intenta sustituir el arduo trabajo diplomático para lograr un arreglo duradero por una cumbre prematura. EFE

