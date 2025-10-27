Lavrov recibe a colega norcoreana y destaca el reciente impulso a relaciones con Pionyang

Moscú, 27 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, recibió hoy a su colega de Corea del Norte, Choe Son-Hui, ante la que destacó el impulso vivido en los últimos meses por las relaciones entre Moscú y Pionyang.

«En los últimos tres meses y medio nuestras relaciones han experimentado un impulso muy fuerte en el desarrollo de los acuerdos alcanzados por nuestros líderes en junio de 2024 durante la cumbre de Pionyang», dijo Lavrov al comienzo del encuentro ofrecido en directo por la televisión.

Por ello, el ministro ruso expresó su intención de abordar en Moscú «los elementos clave» de la cooperación, incluidos asuntos de la agenda regional e internacional.

«Y la coordinación de nuestros pasos en la ONU y otras muchas plataformas multilaterales», añadió.

Lavrov recordó el acuerdo alcanzado en agosto durante su visita al país asiático por el presidente de la Duma o cámara de diputados, Viacheslav Volodin, para la creación de una comisión interparlamentaria.

A su vez, subrayó que «los rusos nunca olvidarán las proezas» protagonizadas por los soldados norcoreanos durante la campaña de liberación de la región de Kursk, ocupada parcialmente por las tropas ucranianas entre agosto de 2024 y mayo de este año.

«Estas proezas, por supuesto, reforzarán los lazos de amistad y hermandad histórica en nuestra lucha común por la justicia», dijo.

Por su parte, Choe subrayó que cada vez que se reúne con su homólogo ruso siente «la amistad» entre ambos países.

La jefa de la diplomacia norcoreana será recibida esta tarde por el presidente ruso, Vladímir Putin, según informó este lunes en su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Lavrov visitó el conocido como reino ermitaño en julio pasado, cuando fue recibido personalmente por el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Además, el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, agradeció a principios de octubre la ayuda militar norcoreana durante su visita a Pionyang con ocasión del 80 aniversario del Partido de Trabajadores de Corea del Norte.

Tanto Lavrov como Choe participarán esta semana en Minsk en la III Conferencia Internacional de Seguridad Eurasiática.

El único país que ha apoyado a Rusia con tropas sobre el terreno en Ucrania ha sido Corea del Norte.

Putin viajó especialmente a mediados de 2024 a Pionyang por primera vez en 25 años parar firmar un acuerdo que incluía una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.

Seguidamente, el líder norcoreano envió tropas a Kursk -se habló de 15.000 hombres- con el fin de expulsar a los invasores ucranianos.

A su vez, Pionyang ha suministrado a Moscú misiles balísticos, vehículos de combate y millones de proyectiles de artillería, según la inteligencia surcoreana y occidental.

Según esas fuentes, a cambio Rusia habría suministrado a los norcoreanos sistemas de defensa antiaérea y lucha radioelectrónica, y petróleo refinado, entre otras cosas. EFE

