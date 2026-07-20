Lavrov recibe en Moscú a su contraparte norcoreana, quien llegó por invitación rusa

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Moscú, 20 jul (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recibió en Moscú a su contraparte norcoreana, Choe Son-hui, quien viajó al país vecino por invitación rusa y se reunió ayer con el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Nuestro pueblo jamás olvidará el heroísmo sin igual, el valor excepcional y el sacrificio de los soldados coreanos, que demostraron luchando junto a nosotros en la misma trinchera contra un enemigo común», agradeció Lavrov en referencia a las tropas norcoreanas que lucharon en el bando ruso tras la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk en 2024.

Ambos jefes de la diplomacia recordaron la cumbre de Piongyang de hace dos años, donde los líderes de ambos países, Vladímir Putin y Kim Jong-un, acordaron una línea de cooperación.

«Nosotros, como agencias de política exterior, también contribuimos a este proceso, en particular mediante la celebración de la tercera ronda de diálogo estratégico», aseguró Choe Son-hui.

Lavrov afirmó que «es importante que la comunicación confidencial entre» ambos jefes de Estado.

Ayer, Putin recibió en el Kremlin a la jefa de la diplomacia norcoreana, ante quien valoró las relaciones entre Moscú y Piongyang y volvió a agradecer la asistencia militar norcoreana.

A su vez, transmitió «un caluroso saludo» al líder del régimen comunista, Kim Jong-un, con el que se reunió en agosto de 2025 en Pekín y con el que dijo mantener «un profundo entendimiento mutuo y unas relaciones de amistad». Además, subrayó que la cooperación bilateral se desarrolla «en todos los ámbitos».

El único país que ha apoyado a Rusia con botas sobre el terreno en el marco de la conocida como operación militar especial ha sido la República Popular Democrática de Corea.

Putin viajó especialmente a mediados de 2024 a Pionyang por primera vez en 25 años parar firmar un acuerdo que incluía una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.

Seguidamente, el líder norcoreano envió tropas a la región Kursk -se habló de 15.000 hombres- con el fin de expulsar a los invasores ucranianos, que ocuparon parcialmente la región durante unos ocho meses.

A su vez, Pionyang ha suministrado a Moscú misiles balísticos, vehículos de combate y millones de proyectiles de artillería, según la inteligencia surcoreana y occidental.

Según esas fuentes, a cambio Rusia habría suministrado a los norcoreanos sistemas de defensa antiaérea y lucha radioelectrónica, y petróleo refinado, entre otras cosas.EFE

mos/jgb