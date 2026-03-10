The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Lavrov reclama una pronta desescalada en Irán en conversación con Abás Araqchí

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 10 mar (EFE). – El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reclamó este martes una pronta desescalada en Irán durante una conversación telefónica con el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchí, según informó la Cancillería rusa.

“Serguéi Lavrov reiteró la posición firme a favor de una pronta desescalada y el retorno a una solución política y diplomática, que la parte rusa sigue comprometida en facilitar, considerando los intereses de seguridad de Irán y de sus vecinos regionales”, señala la nota publicada en el portal oficial de la diplomacia rusa.EFE

mos/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR