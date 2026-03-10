Lavrov reclama una pronta desescalada en Irán en conversación con Abás Araqchí

Moscú, 10 mar (EFE). – El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reclamó este martes una pronta desescalada en Irán durante una conversación telefónica con el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchí, según informó la Cancillería rusa.

“Serguéi Lavrov reiteró la posición firme a favor de una pronta desescalada y el retorno a una solución política y diplomática, que la parte rusa sigue comprometida en facilitar, considerando los intereses de seguridad de Irán y de sus vecinos regionales”, señala la nota publicada en el portal oficial de la diplomacia rusa.EFE

mos/jgb