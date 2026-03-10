Lavrov reclama una pronta desescalada en Irán en una conversación con Abás Araqchí

Moscú, 10 mar (EFE). – El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reclamó este martes una pronta desescalada en Irán durante una conversación telefónica con el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchí, según informó la Cancillería rusa.

“Serguéi Lavrov reiteró la posición firme a favor de una pronta desescalada y el retorno a una solución política y diplomática, que la parte rusa sigue comprometida en facilitar, considerando los intereses de seguridad de Irán y de sus vecinos regionales”, señala la nota publicada en el portal oficial de la diplomacia rusa.

Estas declaraciones se producen después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantara que este martes sería el día más intenso de bombardeos en Irán.

Además, el Ejército israelí informó hoy de que ha comenzado una nueva oleada de bombardeos contra objetivos iraníes.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica esta campaña de bombardeos, iniciada junto a Estados Unidos hace ya más de una semana, bajo la tesis de que solo así puede acabar con el régimen de los ayatolás, al que define como «una amenaza existencial» para el Estado de Israel.

Rusia, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones durante la semana pasada la necesidad de cesar las hostilidades en Oriente Medio.

Precisamente ese fue el tema principal de la conversación telefónica que mantuvieron la víspera los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump.

Según explicó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, el presidente ruso planteó a Trump «varias propuestas para un rápido arreglo político del conflicto iraní».

Putin expresó su solidaridad con Teherán al hablar con teléfono el viernes con su colega iraní, Masud Pezeshkian, y mostró este lunes su «inquebrantable apoyo» a la república islámica tras el nombramiento del nuevo ayatolá Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Ali Jameneí. EFE

