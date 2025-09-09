The Swiss voice in the world since 1935

Lavrov se reúne con Dodik y acusa a Occidente de intromisión y violar el Acuerdo de Dayton

Moscú, 9 sep (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Occidente de intromisión en los asuntos internos de Bosnia-Herzegovina y de violar los acuerdos de Dayton al reunirse con el destituido presidente de la República Srpska (RS), Milorad Dodik.

«Considero que esta reunión es muy oportuna desde punto de vista de nuestra comprensión de los complejos procesos que tienen lugar en Bosnia-Herzegovina y que afecta a la República Srpska», dijo el jefe de la diplomacia rusa el recibir a Dodik.

Recalcó que todo ello es «resultado de la grave injerencia de Occidente en los asuntos internos de Bosnia-Herzegovina, en violación directa de los acuerdos de Dayton», que en 1995 pusieron fin a cuatro años de guerra en la antigua Yugoslavia.

La Comisión Electoral de Bosnia-Herzegovina convocó elecciones anticipadas para el 23 de noviembre con el fin de elegir un nuevo presidente de la República Srpska, una de las dos entidades que conforman el país, tras la destitución judicial del secesionista Dodik.

El dirigente prorruso, inhabilitado durante seis años y condenado a un año de cárcel por no acatar sentencias de la Justicia bosnia y decisiones del Alto Representante para Bosnia-Herzegovina, el alemán Christian Schmidt, rechazó la decisión, sigue actuando como jefe de la entidad y ha llamado a impedir los comicios.

«Hoy, lamentablemente, puedo afirmar que el Acuerdo de Dayton ya no funciona y ha sido completamente destruido por el Occidente liberal», dijo a su vez Dodik al comienzo de la reunión.

Más tarde, en la rueda de prensa conjunta con Lavrov al término de la reunión, Dodik indicó que pidió a Rusia que ayude a través de la ONU a cerrar la oficina del Alto Representante en Bosnia-Herzegoviva, que -dijo- «debió funcionar un año y se quedó 30». EFE

