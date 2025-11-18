Lavrov se reúne con su homólogo paquistaní un día después de recibir al canciller indio

1 minuto

Moscú, 18 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, recibió hoy en Moscú a su homólogo paquistaní, Mohammad Ishaq Dar, un día después de celebrar negociaciones con el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar.

«El desarrollo de nuestra asociación mutuamente ventajosa es una de las prioridades de la política de Rusia en el sur de Asia», dijo Lavrov al ministro paquistaní, según el Ministerio de Exteriores ruso.

El ministro ruso se congratuló de que las relaciones entre Moscú e Islamabad se desarrollen activamente y ambos compartan enfoques sobre la gran parte de los asuntos internacionales.

Asimismo, invitó al jefe de la diplomacia paquistaní a «centrar» la reunión de hoy en la discusión de cuestiones internacionales.

La víspera Lavrov se reunió con su homólogo indio, en lo que se convirtió en el primer acto público del diplomático ruso en tres semanas.

El jefe de la diplomacia rusa aprovechó para destacar el «activo diálogo político» entre Moscú y Nueva Delhi, así como su cooperación en distintas plataformas internacionales.

Jaishankar, por su parte, se congratuló por la oportunidad de discutir con su par ruso los conflictos en el mundo, incluida la guerra en Ucrania. EFE

mos/lar