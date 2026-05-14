Lavrov y Araqchí abordan la situación en Irán durante una reunión en Nueva Delhi

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Moscú, 14 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo iraní, Abás Araqchí, abordaron este jueves la situación en Irán durante una reunión sostenida en los márgenes de una cita ministerial del grupo BRICS en Nueva Delhi.

Ambos diplomáticos analizaron en profundidad el proceso negociador, encaminado a «resolver el conflicto armado iniciado por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio», informó Exteriores ruso en un comunicado.

«La parte rusa subrayó la importancia de mantener el alto el fuego y la frágil tregua, así como de evitar que se obstaculicen los esfuerzos políticos y diplomáticos para alcanzar un acuerdo integral entre Irán y Estados Unidos», señala la nota.

Además, Lavrov reiteró la disposición de Rusia para ofrecer sus servicios de mediadora a las partes de cara a la «búsqueda e implementación de soluciones mutuamente aceptables».

«Tras abordar también cuestiones de cooperación bilateral, las partes reafirmaron su compromiso mutuo de fortalecer de forma constante la asociación estratégica integral entre ambos países amigos», concluye el comunicado.

Durante la jornada de hoy el ministro ruso también se reunió en Nueva Delhi con el primer ministro de la india, Narendra Modi, y el canciller brasileño, Mauro Vieira.

La visita del jefe de la diplomacia rusa coincide con un momento de presión sobre los mercados energéticos internacionales debido a la guerra en Oriente Medio, que ha impulsado medidas de contención económica en la India ante el aumento de precios del crudo.

Antes de iniciar su agenda oficial en Nueva Delhi, Lavrov acusó a Estados Unidos de intentar bloquear el comercio global de sus competidores y aseguró que el suministro energético ruso hacia India no se verá afectado.EFE

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