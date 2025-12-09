Lavrov y Szijarto abordan la guerra en Ucrania durante una reunión en Moscú

Moscú, 9 dic (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su colega húngaro, Peter Szijarto, abordaron este martes en Moscú el estado de las relaciones bilaterales y la situación en Ucrania, informó la Cancillería rusa.

Ambos diplomáticos «intercambiaron opiniones sobre diversos aspectos prácticos de la cooperación bilateral, centrándose en la implementación de los acuerdos alcanzados» por los presidentes de ambos países a finales de noviembre durante una reunión en Moscú, señala la nota oficial.

Además, trataron «una serie de asuntos internacionales candentes, incluido el arreglo de la crisis ucraniana».

Al inicio de su reunión con Lavrov, Szijarto calificó de un «faro de esperanza» el plan de paz diseñado por Estados Unidos.

«Apoyamos plenamente las negociaciones ruso-estadounidenses sobre este tema. Confiamos en que el diálogo ruso-estadounidense conducirá a la paz», dijo el ministro húngaro.

Horas antes, Szijarto participó en Moscú en la comisión intergubernamental de cooperación económica Rusia-Hungría, en la que celebró los lazos comerciales entre ambos países a pesar de las sanciones por la guerra de Ucrania.

«A pesar de las difíciles condiciones, según los últimos datos, el volumen de intercambio comercial crece de forma constante, así como la cooperación económica entre nuestros países», señaló el ministro húngaro citado por TASS.

A finales de noviembre, el primer ministro húngaro, Víktor, Orbán se reunió en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien negoció el suministro de hidrocarburos baratos y la compra de acciones en las petroleras rusas sancionadas por Estados Unidos a cambio del apoyo de Budapest a Rusia en su enfrentamiento con Occidente. EFE

