Lazarus Chakwera, el expredicador que busca la reelección como presidente de Malaui

4 minutos

Lilongüe, 14 sep (EFE).- El teólogo evangelista y expredicador Lazarus Chakwera, de 70 años y líder del gobernante Partido del Congreso de Malaui (MCP, en inglés), busca la reelección como presidente el próximo martes en este país africano, tras un primer mandato de promesas incumplidas frente a la corrupción, la pobreza y otros desafíos.

«En los últimos cinco años, nos hemos enfrentado a obstáculos que no esperaba cuando fui elegido. Algunos de vosotros aún estáis de luto por los ciclones, las sequías y otras calamidades. Estos no eran los desafíos que yo deseaba, pero exigieron liderazgo», afirmó el pasado julio Chakwera al confirmar su candidatura.

El presidente llegó al poder en 2020, en un momento político sin precedentes en la historia del país, después de que el Tribunal Constitucional anulase las elecciones de mayo de 2019 por irregularidades.

Así, la corte negó la supuesta victoria con un 38,57 % de Peter Mutharika, entonces jefe del Estado y que concurre de nuevo en esta ocasión como principal rival del actual presidente. Hasta entonces, África solo había visto una revocación de los resultados electorales en los comicios de 2017 en Kenia.

En la nueva votación, celebrada el 23 de junio de 2020, la victoria fue, con un 58,57 % del sufragio, para Chakwera, quien logró convencer a los malauís con promesas como «limpiar los escombros» de la corrupción, mejorar la economía e impulsar reformas democráticas.

Pero, cinco años después, esas promesas siguen pendientes. No sólo han seguido los escándalos de corrupción, sino que Malaui sufre escasez de alimentos, medicinas y combustible, así como una tasa de inflación de cerca del 28 %, según datos gubernamentales.

Exlíder religioso

Antes de su entrada en política, Chakwera, conocido entre los suyos como «Doctor Laz», dirigió durante 24 años el brazo nacional de la organización pentecostal Iglesia de las Asambleas de Dios, con más de 67 millones de seguidores en diversos países de todo el mundo.

«Anuncié mi retiro al frente de la Iglesia para poder optar con agilidad a la Presidencia del MCP», reveló en mayo de 2013, al recalcar que ello no significaba que abandonase el mandato de Dios.

Un año después, tras reformular y tomar las riendas del MCP -partido que pese a impulsar la independencia de Malaui del Reino Unido vio su imagen denostada tras la dictadura de partido único de Hastings Kamuzu Banda (1964-1994)-, quedó segundo en las elecciones de 2014 con solo 450.000 votos de diferencia respecto a Mutharika.

Aunque ya entonces alegó fraude, no fue hasta la repetición electoral de 2020 cuando conquistó el poder en Malaui, uno de los países más empobrecidos del mundo, donde más del 70 % de la población vive con menos de 2,15 dólares al día, según el Banco Mundial.

Promesas incumplidas

Nacido a las afueras de la capital, Lilongüe, en el seno de una familia campesina, Chakwera llegó al poder con la máxima de garantizar «tres comidas al día» a los malauíes más necesitados y combatir los altos niveles de pobreza y subdesarrollo.

Algunas de sus medidas han sido la subida del salario mínimo nacional, la rehabilitación de la red ferroviaria o la construcción de carreteras.

Pero, desde entonces, el país ha sufrido no sólo las consecuencias de la covid-19 y de la invasión rusa de Ucrania, sino también del ciclón Freddy, una de las tormentas más mortíferas de las últimas dos décadas en África, que causó en 2023 unos 1.200 muertos y más de medio millón de desplazados en varios países.

Además de estas crisis, la corrupción no ha desaparecido de los titulares. En los últimos años, la Fiscalía ha retirado cargos por este delito contra varios altos del Gobierno, mientras otros que ya fueron condenados han recibido un perdón presidencial.

También siguen vigentes leyes que restringen la libertad de expresión, de reunión y de asociación, utilizadas por las autoridades para hostigar a disidentes y periodistas, según denunció a principios de septiembre la organización Amnistía Internacional (AI).

Ante las críticas, Chakwera quiere que sus compatriotas que le den una nueva oportunidad en las urnas.

«Nos centramos en el desarrollo que no se estaba produciendo, en fomentar la unidad y en abordar las crisis mundiales y nacionales (…), Déjenme terminar lo que hemos empezado», pidió en julio el mandatario. EFE

gm-lbg/pa/amg

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com: Cód 0756552247, 22320377, 21589350 y otros)