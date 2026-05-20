The Swiss voice in the world since 1935

Lazos China-Rusia se encuentran en su mayor nivel histórico, dice Xi tras verse con Putin

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 20 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, dijo este miércoles que las relaciones entre China y Rusia se encuentran «en el nivel más alto de su historia», después de reunirse en Pekín con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que realiza su vigesimoquinta visita al gigante asiático.

Xi declaró en una rueda de prensa posterior al encuentro que China y Rusia «mantienen una comunicación estratégica estrecha en todos los niveles» y «se apoyan firmemente» en «asuntos que involucran los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de cada uno». EFE

aa/lcl/rml

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR