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León XIV: La IA tiene que ser «desarmada» del dominio, la exclusión y la muerte

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Ciudad del Vaticano, 25 may (EFE).- El papa León XIV afirmó este lunes que la inteligencia artificial tiene «que ser desarmada» de las «lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte», en el discurso que pronunció en el acto de presentación de su primera encíclica «Magnifica humanitas», dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la IA.

León XIV, el primer papa que ha presentado personalmente una encíclica en un acto público, comenzó su discurso explicando que ha elegido la palabra «desarmada», porque es una palabra «fuerte» que insta a «despertar conciencias» en un momento de «gravedad» para nuestra historia y con una revolución «con consecuencias aún más importantes» que las que se vivieron en el pasado.

León XIV explicó en su intervención que la IA «está cambiando muchos aspectos de nuestra vida» y está «fuertemente también cambiando el modo en el que se están llevando a cabo los conflictos», por lo que explicó que se siente «responsable» de tener que dar la visión de la Iglesia. EFE

ccg/sam/cc

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