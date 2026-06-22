León XIV: Un médico no debería permitirse decidir sobre la vida de un embrión o un anciano

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Ciudad del Vaticano, 22 jun (EFE).- El papa León XVI afirmó este lunes que «nunca un médico debería permitirse decidir, basándose en algoritmos de laboratorio, sobre la vida de un embrión o de una persona anciana», durante la audiencia en la Fundación Jerome Lejeune, famoso por sus estudios sobre el síndrome de Down.

«¡Nunca la medicina podrá convertirse en servidora de una muerte programada!», aseveró el pontífice estadounidense que animó a la fundación «por su compromiso en favor de la vida y de la dignidad humana, especialmente ante los poderes públicos».

Agregó que «el profesor Lejeune era consciente de que, si bien la tecnología puede ayudar a la medicina, no puede, en cambio, sustituirla».

«Además, sabía que la tecnología puede utilizarse en contra de la medicina —que, por naturaleza, está al servicio de la vida—, tal y como se comprueba cuando la tecnología escapa a todo control ético indispensable y prevalecen los cálculos de eficacia, rentabilidad o utilidad. Ahora bien, el valor de la persona no depende de lo que realice o produzca», agregó.

Elogió a la fundación porque «intervienen regularmente en los debates sociales para proteger a cada persona en todas las circunstancias de su existencia».

Y les agradeció «la formación que brindan a hombres y mujeres que mañana podrán contribuir a garantizar una ética médica al servicio de la dignidad humana y de la vida».

Robert Prevost recordó que «el mensaje y la obra» de Jérôme Lejeune y pidió «que inspire el valor de la verdad en los muchos jóvenes y profesionales que anhelan coherencia; que les ayude a unir, sin rigidez, razón y fe, palabra y obra, la ausencia de prejuicios y el rechazo a la mentira». EFE

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