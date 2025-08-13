The Swiss voice in the world since 1935

León XIV aboga por un alto el fuego en Ucrania y alerta sobre crisis humanitaria en Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad del Vaticano, 13 ago (EFE).- El papa León XIV pidió este miércoles «buscar siempre el diálogo y la labor diplomática» en lugar de la violencia y abogó por un «alto al fuego» en Ucrania, en respuesta a las preguntas de los periodistas a su llegada a Castel Gandolfo, donde pasará un nuevo periodo de vacaciones.

«Yo siempre he buscado el alto el fuego… Hay que acabar ya con la violencia, con tantos muertos (…) Por eso siempre hay que buscar el diálogo, el trabajo diplomático, no la violencia», dijo el pontífice a los periodistas.

Las declaraciones de León XIV se produjeron en respuesta a preguntas sobre la videollamada reciente entre los líderes de la Unión Europea, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el estadounidense Donald Trump, previa a la esperada cumbre de este viernes entre Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin en Alaska.

El papa, preguntado sobre si le preocupa la posibilidad de la deportación de la población civil de Gaza, respondió que «mucho» e insistió en que «hay que resolver la crisis humanitaria» porque «no se puede seguir así».

«Reconocemos la violencia del terrorismo y respetamos a los muchos que han muerto, también a los rehenes, hay que liberar a los rehenes, sí, pero también a los muchos que realmente se están muriendo de hambre», subrayó el pontífice a la entrada de Villa Barberini, donde pasará los próximos seis días.

El pontífice recordó que la Santa Sede «no puede detener las guerras», pero que trabaja para fomentar la vía del entendimiento: «Estamos empujando por el diálogo, buscando soluciones. Estos problemas no se resuelven con la guerra. Se tiene que buscar siempre la paz», insistió.

Tras haber pasado 16 días en julio en Villa Barberini, en la localidad que fue residencia veraniega de los papas pero a la que Francisco nunca acudió, León XVI tras haber celebrado la audiencia general esta mañana se trasladó allí para descansar y refugiarse del calor extremo de la capital italiana. EFE

csv/ad

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR