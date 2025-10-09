León XIV advierte que en Europa «cada vez hay más familias que no llegan a final de mes»

Ciudad del Vaticano, 9 oct (EFE).- El papa León XIV cree que la pobreza también es «preocupante» en los países ricos, como en Europa, donde «cada vez más familias» no llegan a final de mes, según advierte en su primera exhortación apostólica, publicada este jueves.

«En los países ricos las cifras relativas al número de pobres tampoco son menos preocupantes. En Europa hay cada vez más familias que no logran llegar a fin de mes. En general, se percibe que han aumentado las distintas manifestaciones de la pobreza», sostiene.

León XIV ha publicado el primer gran documento de su magisterio, la exhortación ‘Dilexi te’ (Te he amado), una defensa de los pobres que sigue la herencia de su antecesor, el argentino Francisco, que había empezado a preparar este texto antes de morir el pasado abril.

En sus páginas, el nuevo papa dice que «no debemos bajar la guardia respecto a la pobreza» y expresa particular preocupación por «las graves condiciones en las que se encuentran muchísimas personas a causa de la falta de comida y de agua» en todo el mundo.

«Cada día mueren varios miles de personas por causas vinculadas a la malnutrición», afirma.

Además alerta de que la pobreza «ya no se configura como una única condición homogénea» sino que deriva en múltiples formas de empobrecimiento «económico y social», reflejando «el fenómeno de las crecientes desigualdades también en contextos generalmente acomodados».

En este sentido, subraya que en la actualidad la pobreza «es un fenómeno variado» que no se limita solo a lo material.

«En efecto, existen muchas formas de pobreza: aquella de los que no tienen medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad», afirma. EFE

