León XIV aguarda un gran desfile de estrellas del cine en el Vaticano

Ciudad del Vaticano, 14 nov (EFE).- El papa León XIV recibirá mañana en el Vaticano a numerosas estrellas del cine como Cate Blanchett, Monica Bellucci o Viggo Mortensen, y pondrá así el broche a una semana de «celebridades» en la que, además, ha confesado por primera vez algunos de sus gustos más cinéfilos y musicales.

La audiencia tendrá lugar a las 11.00 horas (10.00 GMT) del sábado en la monumental Sala Clementina del Palacio Apostólico y ha sido organizada en pleno Jubileo para «explorar las opciones que la creatividad artística ofrece a la Iglesia para promover los valores humanos», según el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Tras la cita con representantes de las artes figurativas de junio de 2023 y de los humoristas en 2024, ahora es el turno de tender la mano al cine y, por eso, el Vaticano extenderá una insólita alfombra roja a una larga lista de celebridades italianas y de Hollywood.

Por la Santa Sede pasarán actrices como Cate Blanchett o Monica Bellucci, actores como Viggo Mortensen o cineastas de la talla de Emir Kusturica, George Miller, Spike Lee, Gaspar Noé, Gus van Sant, el español Albert Serra o la argentina Laura Citarella.

También estará el francés Bertrand Bonello, que prepara una cinta sobre un santo interpretado por Mark Ruffalo, así como el danés Nicolas Winding Refn o el estadounidense Abel Ferrara, entre otros.

La idea de hacer desfilar por el epicentro de la iglesia católica a este plantel de estrellas internacionales ha sido del mismo papa, conocido aficionado del Séptimo Arte desde su juventud en Chicago.

León XIV, que acaba de cumplir seis meses vestido con el hábito blanco pontificio, empieza poco a poco a darse a conocer y esta semana ha llegado a revelar en un vídeo sus películas preferidas, todas con un trasfondo tierno y aleccionador sobre la vida.

La primera es ‘It’s a wonderful life’ (‘¡Qué bello es vivir!’,1946), un cuento de navidad de Frank Capra en el que un ángel desciende a la Tierra para alentar a James Stewart, un frustrado hombre de negocios.

Pero también ha citado el famoso musical de Julie Andrews, ‘The sound of music’ (‘Sonrisas y lágrimas’, 1965), el drama ‘Ordinary People’ (‘Gente corriente’, 1980) de Robert Redford, con Donald Sutherland y Mary Tyler Moore, o la inolvidable ‘La vita è bella’ (‘La vida es bella’, 1997) de Roberto Benigni.

Otra de sus pasiones es la música y el pasado miércoles recibió en el Vaticano a la famosa cantante italiana Laura Pausini, de quien se declaró «fan», aunque precisando que esa pasión es incluso mayor en su secretario personal, el cura peruano Edgard Iván Rimaycuna.

Esta semana por el Vaticano también se ha dejado caer el modelo Naomi Campbell, que ha saludado brevemente al papa León al término de la audiencia general de los miércoles, vestida con un discreto traje de chaqueta negro y velo de encaje en el mismo color.

Por último, el papa también ha podido conocer recientemente a otro de los iconos del cine estadounidense: Robert de Niro, que pasó por el Palacio Apostólico aprovechando su presencia en Roma para la inauguración de un hotel suyo y por un homenaje en el ayuntamiento. EFE

gsm/sam/cg