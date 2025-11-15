León XIV almorzará mañana con pobres y transexuales latinoamericanas

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 15 nov (EFE).- El papa León XIV participará este domingo en un almuerzo junto a unas 1.300 personas necesitadas, con motivo del Jubileo de los Pobres, y al que también han sido invitadas unas cincuenta transexuales latinoamericanas.

El Jubileo de los Pobres empezará con una misa en la basílica de San Pedro del Vaticano a las 10.00 hora local (9.00 GMT) y, tras el Ángelus a mediodía, el pontífice se desplazará al Aula Pablo VI del Vaticano para comer con unas 1.300 personas pobres.

Pero además, la Santa Sede, a través del limosnero pontificio, el cardenal polaco Konrad Krajewski, ha invitado a este almuerzo a las transexuales que viven en la localidad romana de Torvaianica, según explica a EFE el párroco Andrea Conocchia.

Son todo mujeres latinoamericanas, argentinas, peruanas o colombianas, que ejercen la prostitución en este municipio del litoral romano y a las que mañana don Andrea acompañará en bus a la capital para asistir a este primer almuerzo con el papa León XIV.

Su antecesor, Francisco, también compartió en el pasado mesa con ellas, las recibió en el Vaticano o en las audiencias en la Plaza de San Pedro y las ayudó durante la pandemia con dinero y vacunas.

«Este será un primer contacto con León pero la invitación indica ya una buena señal», augura el párroco, que acompañará a las mujeres junto a la monja francesa sor Geneviève Jeanningros, encargada de llevar a Francisco entre los últimos de la sociedad y reconocida por haber velado sola su féretro durante su funeral en el Vaticano.

Otra mujer transexual que acudirá al almuerzo es la escritora Alessia Nobile, que ha llegado a Roma desde Bari (sur) para esta ocasión con la esperanza de poder entregarle una carta al papa, según explica por teléfono a EFE.

«En mi carta le pido que continúe el trabajo que Francisco empezó con nosotras predicando la inclusión a nuestro favor y para dejar de ser invisibles», refiere, con la esperanza de poder encontrar al papa porque en el Aula Pablo VI habrá muchas personas. EFE

gsm/lar