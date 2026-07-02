León XIV anima a Petro a «trabajar por la paz» también cuando expire su presidencia

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Ciudad del Vaticano, 2 jul (EFE).- El papa León XIV ha recibido este jueves en audiencia al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, y le ha animado a «trabajar siempre por la paz» también cuando expire su mandato, en aproximadamente un mes.

El pontífice estadounidense recibió al mandatario en el Palacio Apostólico expresándose en español: «Señor presidente, buenos días. Bienvenido», dijo, estrechándole la mano, según puede verse en las imágenes difundidas por la Santa Sede.

Acto seguido accedieron a la biblioteca para su reunión a puerta cerrada y, una vez sentado ante el escritorio del papa, Petro le recordó que el fin de su mandato está próximo: «En la presidencia me queda un mes, menos de un mes», confesó el político.

Una vez concluida la audiencia privada se procedió al tradicional intercambio de regalos. En ese momento, León XIV le hizo entrega, entre otras cosas, de unas copias de su Mensaje por la Paz, animándole a actuar y trabajar «siempre» con ese propósito.

«Aquí el mensaje de paz para este año (…) Trabajar juntos, sea presidente o después de ser presidente… pero trabajar por la paz siempre», se escucha animar al pontífice, consciente de que el mandato del presidente colombiano acaba el próximo 7 de agosto.

Petro acudió al encuentro acompañado por una amplia delegación en la que estaban su canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, así como dos de sus nietas, entre otras personas.

Este ha sido el segundo encuentro entre el presidente colombiano y León XIV en el Vaticano, después del que mantuvieron en mayo del pasado año, con motivo de la misa de inicio de pontificado.

La cita, como es habitual, también ha incluido una reunión con el secretario de Estado del papa, el cardenal Pietro Parolin, y con su subsecretario para el Sector Multilateral para las Relaciones con los Estados, monseñor Daniel Pacho, según informó la Santa Sede.

Durante este encuentro en la Secretaría de Estado vaticana, las partes han expresado su «satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede».

Por otro lado subrayaron «la colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional».

Y «se abordó la situación sociopolítica de Colombia y de la región, prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos, de la delincuencia organizada internacional y al cambio climático», termina el escueto comunicado de la Santa Sede. EFE

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(foto)(vídeo)