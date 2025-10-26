León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

Ciudad del Vaticano, 26 oct (EFE).- El papa León XIV ha animado a rezar «incesantemente » por la paz y ha recordado «el sufrimiento y la esperanza» de los niños o ancianos que viven en guerra, tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

«Prosigue incesantemente nuestra oración por la paz, particularmente con el rezo comunitario del santo rosario. Contemplando los misterios de Cristo junto a la Virgen María, hacemos nuestro el sufrimiento y la esperanza de los niños, madres, padres y ancianos víctimas de la guerra», animó ante miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro.

El pontífice estadounidense también agradeció «los muchos gestos de caridad evangélica, de cercanía concreta y de solidaridad» que surgen del rezo ante estas situaciones.

Y terminó animando a quienes cada día «con confianza y perseverancia» llevan adelante la tarea de buscar la concordia.

«Bienaventurados los que trabajan por la paz», proclamó. EFE

