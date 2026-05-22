León XIV aprueba la beatificación de 80 religiosos asesinados en Santander en Guerra Civil

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Ciudad del Vaticano, 22 may (EFE).- El papa León XIV ha reconocido el «martirio» del cura Francisco González de Córdova y de otros 79 religiosos, seminaristas y laicos de la diócesis de Santander asesinados entre 1936 y 1937, durante la Guerra Civil española.

El pontífice, que viajará a España el próximo 6 de junio, ha autorizado al reconocimiento del «martirio» durante una audiencia con el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, Marcello Semeraro, según informó este viernes la Santa Sede.

Los futuros beatos son Francisco González de Córdova (1888-1936), párroco de Santa María del Puerto de Santoña y que, en medio de la violencia en los primeros meses del conflicto civil, acabó encerrado en el barco-prisión Alfonso Pérez y asesinado después.

Con él, serán beatificados otros 79 compañeros, sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos muertos en el mismo contexto en la diócesis de Santander entre 1936 y 1937.

El papa ha reconocido que todos ellos fueron asesinados «por odio a la fe» y en un escenario de «persecución».

En el proceso a la santidad de una persona, la declaración de «martirio» es decisiva para la beatificación ya que no requiere el reconocimiento de un milagro. EFE

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