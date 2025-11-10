León XIV avisa del «poder destructivo» de la tecnología y la IA con «ideología antihumana»

Ciudad del Vaticano, 10 nov (EFE).- El papa León XIV ha celebrado este lunes los beneficios a la humanidad del desarrollo tecnológico y de la Inteligencia Artificial (IA), pero también ha avisado de su «potencial destructivo» cuando obedecen a «ideologías antihumanas».

«No hay duda de que el progreso tecnológico ha traído, y sigue trayendo, beneficios significativos para la humanidad, sobre todo en los campos de la medicina y la salud», reconoció en un mensaje a un foro sobre IA y Medicina en la Pontificia Academia para la Vida.

Sin embargo, para «asegurar un verdadero progreso», dijo que es «imperativo» que la «dignidad humana y el bien común» sigan siendo una «absoluta prioridad» para individuos e instituciones.

Esto porque, según León XIV, los avances tecnológicos son capaces de crear instrumentos aún más devastadores si no se usan por el bien común.

«Es fácil reconocer el potencial destructivo de la tecnología —e incluso de la investigación médica— cuando se ponen al servicio de ideologías antihumanas. En este sentido los hechos históricos sirven como advertencia: los instrumentos de que disponemos hoy son aún más poderosos y pueden producir efectos todavía más devastadores en la vida de las personas y de los pueblos», afirmó.

León XIV, que eligió este nombre pontificio para seguir a León XIII, el papa de la Revolución Industrial, afirmó que actualmente el mundo puede compararse con aquel periodo de avances tecnológicos.

Un contexto que, dijo, puede influir en el modo de pensar de la humanidad y modificar su comprensión de los demás.

«Hoy interactuamos con las máquinas como si fueran interlocutores, llegando casi a convertirnos en una extensión de ellas. En este sentido, corremos el riesgo no solo de perder de vista los rostros de las personas que nos rodean, sino también de olvidar cómo reconocer y valorar todo lo que es verdaderamente humano», avisó.

Por eso el pontífice consideró de «gran importancia» la exploración del uso de la IA en medicina y llamó a conformar una «amplia colaboración» entre los expertos en salud y la política para que estos progresos lleguen a todos.

«Dado los vastos intereses económicos que a menudo están en juego en los campos de la medicina y la tecnología —y la consiguiente lucha por el control—, es esencial promover una amplia colaboración entre todos los que trabajan en el ámbito de la salud y la política, extendiéndose más allá de las fronteras nacionales», concluyó. EFE

