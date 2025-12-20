León XIV celebrará su primer consistorio extraordinario con cardenales el 7 y 8 de enero

Ciudad del Vaticano, 20 dic (EFE).- León XIV ha convocado el primer consistorio extraordinario de su pontificado, que se celebrará los próximos 7 y 8 de enero de 2026 en el Vaticano, con el objetivo de reforzar la comunión entre el papa y los cardenales, informó este sábado la Santa Sede.

«El Santo Padre ha convocado el primer consistorio extraordinario de su pontificado, que se celebrará los días 7 y 8 de enero de 2026», se lee en el comunicado de la oficina de prensa del Vaticano.

Este encuentro con los miembros del Colegio Cardenalicio se llevará a cabo inmediatamente después del cierre del Jubileo de la Esperanza, que culminará con el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro el 6 de enero.

Según se detalla en el comunicado, el consistorio se desarrollará a lo largo de dos jornadas y estará caracterizado por «momentos de comunión y fraternidad, así como por tiempos dedicados a la reflexión, al compartir y a la oración».

Dichos momentos, continúa la nota, «estarán orientados a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo» a León XIV en el ejercicio de su responsabilidad al frente de la Iglesia católica.

«El consistorio se sitúa en el contexto de la vida y misión de la Iglesia, y tiene como finalidad reforzar la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales, llamados a colaborar en la solicitud por el bien de la Iglesia universal», agrega.

Este evento extraordinario será el primero que celebre la Santa Sede tras el que convocó el papa Francisco en agosto de 2022 para debatir sobre la Curia Romana y crear nuevos cardenales.

León XIV ya celebró su primer consistorio ordinario el pasado 13 de junio para tratar sobre algunas causas de canonización. EFE

