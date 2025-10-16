León XIV denuncia ante la FAO el uso «cruel» del hambre como «arma de guerra»

1 minuto

Roma, 16 oct (EFE).- El papa León XIV denunció el «uso de los alimentos como arma de guerra» y como una «estrategia cruel», durante su intervención este jueves en los actos del Día Mundial de la Alimentación en la sede romana de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

«Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra, contradiciendo todo el trabajo de sensibilización llevado adelante por la FAO durante estas ocho décadas», lamentó durante el discurso inaugural del foro.

El pontífice estadounidense se desplazó esta mañana del Vaticano hasta la sede romana de la FAO para participar en los actos del Día Mundial de la Alimentación junto a otras autoridades como la reina Letizia de España o el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. EFE

gsm/lab

(foto)(vídeo)