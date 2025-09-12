León XIV dice a los obispos que los abusos en la Iglesia «no pueden meterse en un cajón»

Ciudad del Vaticano, 12 sep (EFE).- León XIV aseguró que los abusos cometidos en el seno de la Iglesia «no pueden meterse en un cajón», sino que deben ser abordados «con verdadera justicia tanto hacia las víctimas como hacia los acusados», en su audiencia a los nuevos obispos, informó este viernes el Vaticano.

«El papa instó a todos a abordar con prontitud las cuestiones relacionadas con el comportamiento inapropiado del clero: ‘No pueden dejarse de lado; deben abordarse con misericordia y verdadera justicia, tanto hacia las víctimas como hacia los acusados'», aseguró la Santa Sede en un comunicado, al día siguiente del encuentro con los obispos.

El pontífice estadounidense y peruano recibió este jueves a los 192 obispos de todo el mundo que participan estos días en varios cursos de formación en el Vaticano, con los que bromeó sobre su elección como papa y a los que los que invitó a «redescubrir la pasión y el coraje» de su labor durante su discurso.

En la nota divulgada hoy por el Vaticano, se explica que tras el discurso, «el papa continuó repasando los desafíos y problemas que enfrentan al comenzar un nuevo ministerio» y en ese contexto se refirió a los abusos.

También se menciona que León IV «en respuesta a las preguntas de los obispos, habló de la necesidad de ser prudente en el uso de las redes sociales, donde existe el riesgo de que «cada uno se sienta con derecho a decir lo que quiera, incluso cosas falsas», y añadió: «Hay momentos en que alcanzar la verdad es doloroso», pero necesario».

«En este sentido, conviene buscar la ayuda de profesionales de la comunicación, personas con formación en este ámbito, resumiendo su reflexión al respecto de la siguiente manera: «Calma, sensatez y la ayuda de un profesional»», se indica en el comunicado.

Los nuevos 192 obispos provenientes de los cinco continentes participan en septiembre en los cursos de formación promovidos por el Dicasterio para la Evangelización y por el Dicasterio para los Obispos. EFE

