León XIV en España. Día 1

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Madrid, 6 jun (EFE).- El primer día de la visita del papa a España estuvo marcado por un discurso de fuerte carga política en el Palacio Real en el que condenó la polarización y agradeció el compromiso del país con la paz, y por cómo arropó a los migrantes y a los jóvenes, a quienes pidió que sean «la chispa de una humanidad nueva».

Por la mañana el papa participó en la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Real con los Reyes de España y las principales autoridades del país, y en la tarde visitó un centro para personas sin hogar en un barrio popular de Madrid y cerró la jornada con una multitudinaria vigilia con jóvenes en la plaza de Lima.

LA FRASE DEL DÍA | Tras recordar que la historia de España «no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad», León XIV instó a «huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos», en su primer discurso del día en el Palacio Real.

También quiso dar un mensaje a los jóvenes, para que busquen la verdad frente a las «mentiras» de las redes: «La misión que os confío es precisamente ésta: que seáis humanos. Sí, ¡sed humanos!: hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables».

HOY SE HABLÓ DE… | El alegato del papa contra la polarización y las «narrativas divisivas» fue lo más destacado de su primer discurso, mientras que en sus actos sociales advirtió de que «la caridad no admite demoras» y encomendó a los jóvenes ser «la chispa de una nueva humanidad».

EL DATO | Medio millón de jóvenes acudió en la tarde del sábado al Paseo de la Castellana y a la plaza de Lima de Madrid para asistir a la vigilia que protagonizó el papa con ellos, el primer acto multitudinario de su visita a España.

EL ESCENARIO | El papa empezó su visita a Madrid, tras la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Real, por «los últimos» en un centro de Cáritas para personas sin hogar en Lucero, un barrio popular y con bastante población migrante.

LA IMAGEN | León XIV escuchó el testimonio de Khadry, que llegó a España desde Senegal en 2020, en plena pandemia.

Entregó al papa una réplica de su tarjeta de residencia y, visiblemente emocionado, Khadry tuvo que parar de hablar y buscar un papel en el que había escrito su discurso para poder continuar.

«Encontré personas que me acogieron sin preguntarme nada, que me miraron con respeto y me hicieron sentir que mi vida importaba. Poco a poco empecé a confiar, a levantarme, a creer que podía salir adelante. Hoy tengo trabajo y he podido empezar una nueva etapa», contó el senegalés.

HISTORIAS CON NOMBRE PROPIO | Niurka, de 33 años y abogada, llegó a España desde Cuba y se presentó ante el papa con sus dos bebés gemelos en brazos.

«Hace poco más de un año llegué a Madrid sola, embarazada de mis hijos, sin saber cómo iba a salir adelante. Tenía mucho miedo. Pero la Iglesia me acogió. Aquí nacieron Ares y Atenea. Aquí recibieron el bautismo. Hoy miro a mis hijos y sé que podemos tener un futuro», relató la mujer.

Niurka entregó al papa un lazo con los nombres de sus pequeños, «que salieron adelante en un momento muy difícil, gracias a la acogida y al cuidado recibido».

«Gracias, padre, por ayudarnos a construir un futuro de esperanza», añadió la cubana.

LA ANÉCDOTA | Al hablar con los periodistas que viajaban con él a España en el avión papal, León XIV bromeó sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa «es de todos los equipos», el estadounidense Robert Francis Prevost «es del Real Madrid».

También se le preguntó si se encontrará con el puertorriqueño Bad Bunny, que está en Madrid de gira, y comentó que no sabe si podrá conocerle porque, mientras él tiene un acto, el cantante estará en su concierto. EFE

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