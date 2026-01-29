León XIV ensalza el papel de la catedral de Toledo en la historia de España y América

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 29 ene (EFE).- El papa León XIV destacó este jueves el papel de la catedral de Toledo en la configuración de la historia de España, Europa e Hispanoamérica, en un mensaje que envió a la archidiócesis con motivo de la presentación de los actos por el VIII centenario y el Año Jubilar del templo.

«Deseo que este año 2026 y, especialmente, el Año Jubilar de la catedral, sea un tiempo de gracia, perdón y misericordia; un año de gratitud por lo que la Iglesia que peregrina en Toledo ha dado a la historia de España, a Europa y a Hispanoamérica», dijo el pontífice en su mensaje.

El papa agradeció también «la labor caritativa y social» de la catedral y su sensibilidad ante las «nuevas pobrezas que hoy afloran en nuestra sociedad».

En este sentido, animó a la comunidad a continuar su labor y recordó que «no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico», según citó de su exhortación apostólica ‘Dilexi te’.

León XIV recordó que en 1226 el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y el rey Fernando III colocaron la primera piedra de la catedral, y subrayó que el templo primado ha sido «testigo» de numerosos acontecimientos históricos.

En particular, destacó «aquella empresa que culminarían los Reyes Católicos con la recuperación del Reino de Granada y la evangelización del Nuevo Mundo, sucesos que han quedado plasmados para la historia en el arte de este templo».

El papa indicó que, a lo largo del año, la catedral mostrará, a través de celebraciones y eventos culturales, «el rico patrimonio espiritual de esta Iglesia particular y su proyección hacia un futuro lleno de esperanza» y quiso destacar el valor de la liturgia Hispano-Mozárabe que se celebra cotidianamente en el templo.

«Como ‘piedras vivas’, habéis custodiado y defendido la fe y la comunión con la Sede de Pedro durante siglos. Gracias por vuestro testimonio», afirmó León XIV.

Y concluyó: «En este tiempo de gracia y renovación para la Iglesia que peregrina en Toledo os acompaño con mi oración. Que el Señor y su Santa Madre, la Virgen del Sagrario, vuestra Patrona, os protejan siempre. Con afecto, os imparto mi bendición». EFE

