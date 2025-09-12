The Swiss voice in the world since 1935

León XIV espera viajar «pronto» a la isla italiana de Lampedusa, símbolo de la inmigración

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad del Vaticano, 12 sep (EFE).- El papa León XIV ha expresado este viernes su voluntad de viajar «pronto» a la isla italiana de Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria en el Mediterráneo, en un vídeo por la candidatura de ese lugar a Patrimonio de la Unesco.

«Hoy os saludo a distancia, pero espero que pronto físicamente, en persona», dijo el pontífice estadounidense en un vídeo difundido por la Santa Sede.

Lampedusa, el territorio más meridional de Italia, enclavado en pleno Mediterráneo central, es desde hace años un símbolo del fenómeno migratorio y ahora ha presentado su candidatura a ser inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, como «isla de acogida».

Por eso, León ha encomiado su labor como «puerta de Europa» para muchos inmigrantes que zarpan desde las costas africanas y ha expresado su deseo de viajar a la isla.

Su antecesor, el papa Francisco, la eligió en julio de 2013 para su primer viaje tras su elección pontificia.

León XIV, elegido el pasado 8 de mayo, no tiene por el momento viajes confirmados aunque sí ha revelado su intención de trasladarse a Turquía para conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea. EFE

