León XIV expresa su cercanía a Mozambique ante las «devastadoras inundaciones»

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 28 ene (EFE).- El papa León XIV expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo de Mozambique ante las «devastadoras inundaciones» que afectan al país africano y que han causado al menos 137 muertos desde el pasado octubre, según los últimos datos oficiales.

«Mi pensamiento va especialmente al querido pueblo de Mozambique, afectado por devastadoras inundaciones», dijo durante el saludo a los peregrinos de lengua portuguesa durante su tradicional Audiencia General de los miércoles.

Y añadió: «Mientras rezo por las víctimas, expreso mi cercanía a los desplazados y a todos los que les ofrecen su apoyo».

Al menos 137 personas han muerto y unas 812.000 se han visto afectadas por el impacto de las inundaciones causadas por fuertes lluvias en Mozambique desde el pasado octubre, según el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD) del país, al divulgar las últimas cifras sobre el siniestro.

En el periodo transcurrido desde el 9 al 27 de este mes de enero, se han contabilizado 691.522 personas afectadas, 14 muertos, 45 heridos y 4 desaparecidos.

Este lunes, las autoridades recibieron en Maputo, la capital, 90 toneladas de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea (UE), informó el INGD.EFE

csv/sam

(foto)(vídeo)