León XIV expresa su solidaridad a los damnificados por las inundaciones en México

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 26 oct (EFE).- El papa León XIV ha expresado este domingo su cercanía y solidaridad con los damnificados por las lluvias torrenciales en varios estados de México, en los que han muerto al menos 80 personas.

«Expreso mi cercanía y afecto a las poblaciones del México oriental afectadas en los últimos días por los aluviones. Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad», dijo el pontífice tras el rezo del Ángelus, asomado a la ventana del Palacio Apostólico.

Asimismo, confió a la intercesión de la Virgen María «las almas de los difuntos».

Las lluvias torrenciales en cinco estados mexicanos, sobre todo en el de Veracruz, se han saldado con al menos 80 personas muertas, así como alrededor de 18 desaparecidos. EFE

gsm/jlp

(foto)