León XIV expresa su solidaridad a los damnificados por las lluvias torrenciales en Brasil

Ciudad del Vaticano, 1 mar (EFE).- El papa León XIV ha expresado este domingo su solidaridad con los damnificados por las lluvias torrenciales en el estado brasileño de Minas Gerais, que se ha saldado con decenas de víctimas mortales y varios desaparecidos.

«Estoy cerca de la población del estado brasileño de Minas Gerais afectadas por las violentas inundaciones. Rezo por las víctimas, las familias que han perdido la casa y por todos los implicados en las operaciones de socorro», dijo tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

Las lluvias en el sureste de Brasil han causado 66 víctimas mortales, según el último balance, mientras que tres personas continúan desaparecidas en las ciudades de Juiz de Fora y Ubá, en el estado de Minas Gerais.

Los aguaceros que comenzaron el pasado lunes también han afectado a otros municipios de la región, como Cataguases.

El río Pomba se desbordó entre el jueves y el viernes, causando inundaciones en varios barrios y ampliando el alcance de la emergencia en la zona. EFE

