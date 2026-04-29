León XIV habla con António Costa sobre Oriente Medio, Palestina y los cristianos en Líbano

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 29 abr (EFE).- El papa León XIV ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sobre la situación en Oriente Medio y Palestina y de los cristianos en el Líbano, entre otros asuntos.

En la conversación, de tono «cordial» según un comunicado de la Santa Sede, ambos hablaron «de la situación en Oriente Medio, con particular atención a Cisjordania, en el Estado de Palestina, y a la condición de los cristianos en el sur del Líbano».

Además, el pontífice estadounidense ha compartido con Costa algunas reflexiones sobre su reciente viaje apostólico a África, por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Sobre este continente, el papa «ha subrayado la importancia del diálogo interreligioso, la promoción de la paz y el apoyo a las comunidades más vulnerables» de África.

León XIV, que el próximo 8 de mayo cumplirá el primer aniversario de su elección, ha asegurado esta mañana que con su periplo africano ha querido llevar «un mensaje de paz en un momento histórico marcado por guerras y graves y frecuentes violaciones del derecho internacional». EFE

gsm/rcf