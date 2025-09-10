León XIV insta a «dar voz a los sufrimientos de la humanidad»

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 10 sep (EFE) – El papa León XIV instó este miércoles a «dar voz a los sufrimientos de la humanidad» en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde miles de fieles se reunieron para la audiencia general de los miércoles a pesar del mal tiempo.

«Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a dar voz al sufrimiento de la humanidad» para que «se convierta en fuente de esperanza para todos», dijo en español el pontífice estadounidense y peruano durante el saludo a los fieles de habla hispana, al término de la audiencia.

Previamente, durante su catequesis, el papa apeló a «no ceder ante el cinismo» y «a seguir creyendo que otro mundo es posible», mientras aseguraba que no hay que tener miedo de «gritar» todo lo que se siente.

«En el viaje de la vida, hay momentos en los que reprimir todo lo que sentimos puede consumirnos lentamente. Jesús nos enseña a no tener miedo de gritar, siempre que sea de forma sincera, humilde» porque «un grito nunca es inútil si nace del amor», subrayó

Antes de añadir: «Y nunca es ignorado si se entrega a Dios. Es una forma de no ceder al cinismo, de seguir creyendo que otro mundo es posible», «gritar es decir que estamos aquí, que no queremos apagarnos en el silencio, que todavía tenemos algo que ofrecer», concluyó el papa.

A pesar del mal tiempo tras las fuertes tormentas que han sacudido Roma en las últimas horas, la plaza estaba abarrotada de fieles y, antes de comenzar la audiencia, el papa la recorrió a bordo del vehículo móvil cubierto para saludar y bendecir a numerosos niños. EFE

mr/jgb

(foto)