León XIV invita a la clase política española al diálogo y les insta a no insultarse

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Castelgandolfo (Italia), 16 jun (EFE).- El papa León XIV invitó este martes a la clase política española al diálogo y a escucharse los unos a los otros «y no estar siempre criticando e insultando», en declaraciones a los medios en Castelgandolfo donde agradeció el entusiasmo con que ha sido acogido en España durante su reciente visita apostólica.

«No quiero entrar en la política de España como tampoco en la de otros países. Invitación al diálogo, invitación a escucharnos unos a otros y no siempre estar criticando e insultando sin llegar a acuerdos para el bien común», dijo el pontífice en español al ser preguntado por los periodistas al finalizar su descanso semanal en el Palacio de Castelgandolfo desde donde esta tarde regresa a Roma.

Sobre su viaje a España, León XIV destacó la «respuesta entusiasta de tantas personas en todos los lugares». «La verdad es que ha sido una cosa muy hermosa», subrayó.

Calificó de «maravilloso» el trabajo de los obispos y los voluntarios a lo largo de su visita a España, con etapas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

Recordando sus mensajes en Tenerife y Gran Canaria volvió a insistir en la necesidad de respeto a la personas migrantes. «A menudo no reconocemos las razones por las que estas personas tuvieron que abandonar sus países por tantos motivos: violencia, guerra, conflicto … Y por eso, simplemente decir: «echémoslos así y lavémonos las manos del problema», no me parece, digamos, la respuesta más cristiana».

El pasado viernes 12 de junio, el papa regresó a Roma tras un histórico viaje a España de siete días donde recorrió 2.500 kilómetros. EFE

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