León XIV irá a Metz durante su viaje a Francia para enviar mensaje a los pueblos de Europa

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París, 24 jun (EFE).- El papa León XIV irá a la ciudad francesa de Metz, el próximo 29 de septiembre, para enviar «un mensaje a los pueblos de Europa», según reveló el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa y arzobispo de Marsella, el cardenal Jean-Marc Aveline, en una entrevista publicada por Le Figaro.

Esa será una de las principales novedades del primer viaje oficial a Francia del papa en un desplazamiento que incluirá además París, la sede de la Unesco en la capital francesa, y el santuario de Lourdes.

El viaje, que tendrá lugar del 25 al 29 de septiembre, será la segunda visita internacional del pontífice a Europa occidental desde el inicio de su pontificado. Tras una reciente gira pastoral por España, León XIV tiene previsto permanecer una noche en París y dos en Lourdes antes de desplazarse a Metz, donde pronunciará ese mensaje dirigido a los pueblos europeos.

Aveline explicó que la elección de Metz responde tanto a razones históricas como simbólicas. En primer lugar, destacó la figura de san Crodegango, obispo de la ciudad en el siglo VIII, cuya reforma litúrgica contribuyó a la construcción de una unidad espiritual europea estrechamente vinculada a Roma.

Sin embargo, el principal motivo de la elección es el deseo expreso del pontífice de dirigirse a Europa desde un lugar asociado a los orígenes del proyecto europeo. Según el cardenal, León XIV quería lanzar un mensaje a los pueblos del continente sin esperar una invitación a Bruselas, Estrasburgo o Luxemburgo, sedes de las instituciones comunitarias.

Aveline recordó que Metz y la región de Lorena están estrechamente ligadas a la figura de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la integración europea, y simbolizan la reconciliación entre pueblos que durante siglos estuvieron enfrentados por conflictos bélicos. «La voluntad de reconciliación como vector esencial de la paz» constituye, según el arzobispo, una de las intuiciones fundacionales de Europa que el papa desea destacar.

Situada en la región de Lorena, cerca de las fronteras con Alemania, Luxemburgo y Bélgica, Metz ha pasado varias veces de soberanía francesa a alemana y viceversa. Su historia refleja las rivalidades que marcaron Europa durante siglos y la posterior reconciliación franco-alemana.

La Catedral de San Esteban de Metz es conocida como «la linterna de Dios» por sus más de 6.500 metros cuadrados de vidrieras, una de las superficies acristaladas más grandes de Europa. Entre ellas destacan obras de Marc Chagall.

Además, el presidente de los obispos franceses también señaló que la visita a la sede de la Unesco en París será uno de los momentos clave del viaje, al permitir al pontífice reunirse con representantes de los ámbitos de la cultura y la educación.

Desde su elección, León XIV ha realizado visitas a Turquía, Líbano, Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial, Mónaco y España, en una intensa agenda internacional durante el primer año de su pontificado. EFE

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