The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

León XIV lamenta el surgimiento del «odio antisemita» y urge a pacificar Oriente Medio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad del Vaticano, 5 oct (EFE).- El papa León XIV ha denunciado este domingo el surgimiento del «odio antisemita» en el mundo y ha urgido a pacificar Oriente Medio, perseverando en los «pasos significativos» en las negociaciones de paz en Gaza de estos días.

«Expreso mi preocupación por el surgimiento del odio antisemita en el mundo, como lamentablemente hemos visto en el ataque terrorista de Manchester», dijo el pontífice estadounidense antes del rezo del Ángelus, ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Acto seguido, el papa confesó su pesar también por «el inmenso sufrimiento padecido por el pueblo palestino en Gaza». Se felicitó de la apertura de una negociación indirecta entre Israel y el grupo islamista Hamás para pacificar el enclave.

«En estas últimas horas, en la dramática situación de Oriente Medio, se están cumpliendo algunos pasos significativos en las negociaciones de paz que espero que puedan lo antes posible alcanzar el resultado esperados», solicitó.

Por eso, el pontífice emplazó a todos los responsables en esta cuestión «comprometerse en esa vía, el alto el fuego y liberar los rehenes».

Por último, León XIV exhortó a los fieles a seguir unidos en la oración para que «los esfuerzos en curso puedan poner fin a la guerra y conducir a una paz justa y duradera». EFE

gsm/amg

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR