The Swiss voice in the world since 1935

León XIV lamenta que la vida, muchas veces, se reduzca a una competición

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad del Vaticano, 31 ago (EFE).- El papa León XIV lamentó este domingo que «muchas veces reducimos la vida a una competición» e instó a que la Iglesia «sea para todos un taller de humildad», durante el rezo dominical del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Es necesario «repensar cómo muchas veces reducimos la vida a una competición, cómo perdemos la compostura con tal de obtener algún reconocimiento, cómo nos comparamos inútilmente unos con otros», dijo el pontífice estadounidense y peruano ante los miles de fieles reunidos en la plaza vaticana para escucharle.

El papa destacó la importancia de «una cultura del encuentro que se nutre de gestos que acercan», algo que «no siempre es fácil» en el mundo de hoy «no tanto en la familia, sino en las ocasiones en que importa ‘hacerse notar’. Entonces, el estar juntos, se transforma en una competición».

Es ahí donde se vuelve «muy importante vernos a través de la mirada» de Jesús y «repensar cómo muchas veces reducimos la vida a una competición, cómo perdemos la compostura con tal de obtener algún reconocimiento, cómo nos comparamos inútilmente unos con otros».

«Detenernos a reflexionar», explicó, «es una experiencia de libertad» y «la humildad, en efecto, es ser libre de uno mismo» que nace cuando «podemos permitirnos mirar lejos, no la punta de nuestros pies» porque «quien se engrandece, en general, parece no haber encontrado nada más interesante que sí mismo y, en el fondo, tiene poca seguridad en sí».

«Pero quien ha comprendido que es muy valioso a los ojos de Dios (…) posee una dignidad que brilla por sí sola. Esa se coloca en primer plano, copa el primer lugar sin esfuerzo y sin estrategias, cuando en vez de servirnos de las situaciones aprendemos a servir».

Por ello «pidamos hoy que la Iglesia sea para todos un taller de humildad, esa casa en la que siempre se es bienvenido, donde los puestos no se conquistan», concluyó. EFE

mr/jac

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR