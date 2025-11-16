León XIV llama a proteger la dignidad de las víctimas de abusos

Ciudad del Vaticano, 16 nov (EFE).- El papa León XIV expresó este domingo su deseo de que aumente la «cultura del respeto» y la protección de las víctimas de abusos, sobre todo de los menores, al valorar una iniciativa de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

«Me uno a la iglesia en Italia que ha propuesto una jornada de oración por las víctimas y supervivientes de abusos, para que crezca la cultura del respeto como garantía de protección de la dignidad de toda persona, especialmente de los menores y más vulnerables», dijo el papa tras el Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico.

La CEI ha organizado para el próximo martes 18 de diciembre su V Jornada de oración por las víctimas y supervivientes de abusos, cuyas reflexiones han sido elaboradas por víctimas de esta lacra.

León XIV ha venido reclamando desde su elección el pasado mayo no tolerar ninguna «forma de abuso en la Iglesia», tal y como dejó escrito, por ejemplo, en una carta conocida el pasado 23 de octubre a un foro sobre esta cuestión celebrada en Filipinas.

Además, el 8 de noviembre se reunió durante casi tres horas con 15 víctimas de abusos de Bélgica en un encuentro que, según la Santa Sede, se caracterizó por un diálogo «profundo y doloroso».

Mañana lunes recibirá a los dirigentes de la Conferencia Episcopal Española para tratar diversas cuestiones, pero la audiencia se producirá en medio de las acusaciones de presuntos abusos sexuales contra el actual obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. EFE

