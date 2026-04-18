León XIV llega a Angola, tercera etapa de su viaje por África tras Argelia y Camerún

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Luanda, 18 abr (EFE).- El papa León XIV llegó este sábado a Angola, la tercera etapa de su viaje a África, donde se reunirá con las autoridades políticas y religiosas de este país de mayoría católica y donde se espera una de las misas más multitudinarias del periplo del pontífice.

Procedente de Camerún, el avión papal aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Luanda 4 de Febrero, en una jornada en la que el papa se reunirá con el presidente del país, João Lourenço, así como con representantes de la sociedad civil, el cuerpo diplomático acreditado en la capital y los obispos.

Uno de los actos centrales de la visita será la misa al aire libre que oficiará el domingo en Kilamba, una ciudad satélite de la capital de Angola fundada hace apenas quince años y completamente construida por China.

El obispo Belmiro Chissengueti, portavoz de la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé (CEAST), adelantó esta semana que se espera que acudan a la misa «al menos un millón de personas o muchas más».

Durante su estancia en Angola, León XIV también viajará al santuario mariano de Muxima para presidir el rezo del Rosario y visitará Saurimo, donde celebrará otra misa y se reunirá con la comunidad católica.

Angola, con el 57 % de población católica, es un país con vastas reservas minerales y petrolíferas, y su economía se encuentra entre las de mayor crecimiento del mundo, aunque esa pujanza económica es muy desigual, con un 39,3 % de pobreza y una tasa de desempleo del 14,1 %, según el Banco Mundial (BM).

Es previsible que el papa hable en Angola precisamente de los recursos naturales, la juventud y las heridas de la corrupción, la explotación y el colonialismo.

León XIV es el tercer papa que visita Angola. El primero fue Juan Pablo II, del 4 al 10 de junio de 1992, durante las celebraciones del 500 aniversario de la evangelización de Angola, que coincidieron con el año de las primeras elecciones multipartidistas del país.

Le siguió Benedicto XVI, entre el 20 y el 23 de marzo de 2009, siete años después del fin de la guerra civil angoleña. EFE

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