León XIV llega a Guinea Ecuatorial, la cuarta y última etapa de su viaje a África

2 minutos

Malabo, 21 abr (EFE).- El papa León XIV llegó este martes a Guinea Ecuatorial, la cuarta y última etapa de su viaje a África, donde se encontrará con los fieles del único país hispanohablante del continente que además es mayoritariamente católico, con un 87 % de sus habitantes que profesan esta fe.

Procedente de Angola, el avión papal aterrizó sobre las 11:30 hora local en el aeropuerto de Malabo donde el pontífice fue recibido a pie de pista por el presidente guineano Teodoro Obiang, y su esposa, junto a autoridades civiles y religiosas en una ceremonia oficial.

Tras su llegada, el papa mantendrá este mismo martes en el Palacio Presidencial una audiencia con Obiang, de 83 años, quien dirige el país desde 1979 y que es el mandatario que más tiempo lleva en el poder en el mundo.

Además, Robert Prevost inaugurará el Campus Universitario de Basupu, que llevará su nombre, y visitará el Centro Psiquiátrico de Sampaka, también en esta jornada que concluirá con un encuentro con obispos y sacerdotes.

El miércoles 22, el papa se trasladará a la región continental, con una primera parada en Mongomo, donde oficiará una misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, además de inaugurar el Centro Tecnológico Papa Francisco.

Después viajará a Bata, donde visitará el Monumento del 7 de Marzo y la cárcel, mantendrá un encuentro con fieles en el estadio de la ciudad y visitará la catedral.

Posteriormente, regresará a Malabo, donde el jueves celebrará una misa multitudinaria en el estadio capitalino antes de partir hacia Roma.

Durante su estancia en Guinea, el idioma que el papa empleará en sus alocuciones será el español.

León XIV es el segundo papa que visita Guinea Ecuatorial. El primero fue Juan Pablo II hace 44 años y cuyo viaje se recuerda en el país por el mensaje de paz y reconciliación del papa polaco. EFE

ccg-sam/cg

(foto) (vídeo)